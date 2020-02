Champions League: Haaland schießt PSG ab, Liverpool verliert

Im Herbst stürmte Erling Haaland noch für Salzburg in der Champions League, wo er in sechs Spielen acht Tore erzielte. Dennoch ist Salzburg draußen, der 19-Jährige ist noch dabei. Zu Recht, wie er am Dienstagabend bewies.

Mit Borussia Dortmund empfing der Norweger im Achtelfinal-Hinspiel Paris Saint-Germain, und Haaland bewies wieder seine Torgefährlichkeit: In der 69. Minute erzielte er das 1:0 gegen die Star-Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel, in der 77. knallte er den Ball aus 19 Metern zum 2:1-Endstand ins Netz.