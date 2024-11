Gernot Trauner holt nach 0:3-Rückstand gegen ManCity noch einen Punkt

In Barcelona war für das Überraschungsteam Brest nichts zu holen – 0:3. Lewandowski verwandelte einen Elfmeter und stieg in den elitären 100er Club der Goalgetter mit Ronaldo (140) und Messi (129) auf. Tor Nr. 101 in der Eliteliga folgte noch.

Klar war es für Atalanta beim 6:1-Kantersieg in Bern gegen die Young Boys und überraschend auch für Arsenal London in Lissabon – 5:1 gegen Sporting.

Nach bereits zwei Niederlagen waren AC Milan und Atletico Madrid früh unter Druck im neuen Ligamodus. Die Favoriten haben in den frühen Dienstagspielen ihre Pflicht erfüllt: Für die Mailänder gab es in Bratislava gegen Slovan (ohne Kevin Wimmer) einen 3:2-Sieg.

Richtig in Fahrt war Atletico in Prag. Sparta ließ sich von den Madrilenen mit 0:6 abschießen. Ein bitterer Abend für den bislang so starken tschechischen Fußball in dieser Europacup-Saison.