Champions League: St. Pöltens Frauen greifen nach den Sternen

Frauen-Fußball-Serienmeister SKN St. Pölten ist ein großer Schritt in Richtung dritter Champions-League-Teilnahme in Serie gelungen. Die Niederösterreicherinnen gewannen am Donnerstag das Heim-Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde gegen den slowenischen Serienmeister ZNK Mura verdient mit 3:0 (0:0).

Kamila Dubcova (65.), Melike Pekel (73.) und Izabela Krizaj (79.) bescherten St. Pölten eine ausgezeichnete Ausgangsposition für das Rückspiel kommenden Donnerstag in Murska Sobota.