Souveräne Bayern schießen sich ins CL-Viertelfinale

Was wäre, wenn? Was wäre wohl geschehen, wenn die Bayern gegen Lazio Rom nicht aufgestiegen und sich vorzeitig aus der Champions League verabschiedet hätten?

Die Münchener können eine drohende titellose Saison abwenden, indem man die Champions League gewinnt. Denn im Cup ist man schon draußen, in der Liga zehn Punkte hinter Leverkusen. Die gebeutelten Bayern traten in der Allianz Arena jedenfalls bestimmend auf, hatten in der Offensive einige gute Aktionen anzubieten.