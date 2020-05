Formbarometer vor CL-Gigantenduellen

Es ist kurios: Obwohl die vier Semifinalisten Real Madrid, Bayern, Barcelona und Juventus zusammen 37-mal das Finale der Champions League sowie des Meistercups erreicht haben, wird es am 6. Juni in Berlin eine Finalpaarung geben, die es in den bisherigen 59 Saisonen der europäischen Königsklasse noch nie gegeben hat.

Wer sich in den Gigantenduellen durchsetzt, wird in den kommenden beiden Wochen entschieden. Am Dienstag und Mittwoch stehen die Hinspiele am Programm. Zunächst empfängt Juventus Real, einen Tag später Barcelona die Bayern. Wie sind die Konkurrenten in Form? Der KURIER nimmt die vier Final-Aspiranten unter die Lupe.

Juventus Es war Feiern angesagt am Samstagabend. Zum 31. Mal fixierten die Turiner durch ein 1:0 bei Sampdoria Genua den Scudetto, die italienische Meisterschaft. Nach einem Freudentanz und ein paar Schluck Champagner war aber auch schon wieder Schluss. "Zehn Minuten Party waren erlaubt", sagte Kapitän Buffon. Trainer Allegri fuhr mit seiner Mannschaft in ein Trainingslager. "Das, was jetzt zählt, ist Real", meinte Arturo Vidal, der in Genua per Kopf getroffen hatte. Das Selbstvertrauen hat sich Juve also geholt. Die Formkurve passt auch: Nach dem verlorenen Derby gegen den FC Turin gab es unter der Woche auch ein 3:2 gegen die Fiorentina.