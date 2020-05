Erfolgstrainer Ancelotti zu Gast in seiner Heimat

Ancelotti ist ein Teflon-Trainer. Wahrscheinlich sind es Humor, Selbstironie und das Kind in ihm (seine Freunde nennen ihn Carletto). Der kleine Karl spielte 1983 in einem Terence-Hill-Film einen Brutalo-Fußballer und ließ sich schließlich vom Hauptdarsteller vom Platz treten ("Keiner haut wie Don Camillo").

Es ist seine stoische Ruhe, die die Fans verrückt macht. Sie können nicht verstehen, dass er vor wichtigen Spielen in der Kabine schmutzige Witze erzählt, so wie Nils Lidholm. Der Schwede trainierte AS Roma auch 1982/’83 mit Herbert Prohaska und Ancelotti, der aufgrund seiner Spielintelligenz schon als Spieler Führungspersönlichkeit war.

Ancelotti liebt Essen, Wein, Humor und Fußball. Er ist in zweiter Ehe mit einer Kanadierin verheiratet, hat einen Sohn, der ebenfalls für Real arbeitet (auch wenn nicht ganz klar ist, was) und eine Tochter beim Fernsehen.

Ancelotti wuchs in der Emilia Romagna auf. Schon als Kind half er seinem Vater mit den Kühen und lernte Parmesan herzustellen. Ancelotti erklärte einmal: "Es mag sich seltsam anhören, aber Landwirtschaft hat viel mit dem Fußball gemeinsam. Was jetzt gesät wird, kannst du erst nächstes Jahr ernten. Wir beherrschten in unserer Familie diese Kunst der Geduld."

Seine Wurzeln sind Ancelotti wichtig. Als er 1999 von Juventus verpflichtet wurde, hatte er wegen seiner Vergangenheit als Roma- und Milan-Ikone einen schweren Stand. "Ein Schwein kann nicht die Juve trainieren", ätzten die Ultras wegen seiner ländlichen Herkunft. Ancelottis Antwort darauf:"Eine ungeheure Respektlosigkeit gegenüber den Schweinen."

Juventus war der einzige Klub, mit dem Ancelotti keinen Erfolg hatte, gewann nur den Intertoto-Cup. Beim Abschied sagte er: "Das ist Juventus. Da musst du immer gewinnen." Aber genau das will er mit Real im Semifinale der Champions League verhindern.