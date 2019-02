CL: Dortmunds Wembley-Statistik wird heute ausgeblendet

Real Madrid gibt sich vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Ajax Amsterdam (21 Uhr) selbstsicher. Zur Möglichkeit, dass die Königlichen den Wettbewerb zum vierten Mal in Folge gewinnen könnten, sagte Coach Santiago Solari: „Wenn es um Real Madrid geht, ist nichts unmöglich.“ Die Königlichen, zuletzt 3:1-Sieger im Stadt-Derby gegen Atlético, müssen aber in der Johan-Cruyff-Arena aber auf die verletzten Marcos Llorente, Isco und Luca Zidane verzichten.

„Das wird eine offene K.o.-Runde“, hält sich Reals belgische Torwart Thibaut Courtois aber in ungewohnter Zurückhaltung.Aber: In den letzten acht Spielzeiten hatte der Rekordmeister in der Königsklasse immer mindestens das Halbfinale erreicht.