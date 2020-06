Dortmund klammert sich an den letzten Strohhalm

„Wir dürfen keine Angst haben. Sollte sich die Chance bieten, müssen wir zugreifen“, sagt Lewandowski. Im Sommer wechselt er zu Bayern München, für ihn könnte es das vorerst letzte Europacup-Spiel im Dress der Dortmunder sein. „Wir wollen mit einem frühen Tor versuchen, für Euphorie zu sorgen und in einen Flow zu kommen. Das wäre eine Wunschsituation“, sagt Kapitän Sebastian Kehl.

Die Treffsicherheit der Spanier verheißt jedoch wenig Gutes: In den vergangenen 22 Champions-League-Auswärtsspielen gelang Real immer mindestens ein Tor. Wohl verzichten muss Real auf den 14-fachen Champions-League-Torschützen Cristiano Ronaldo: Der Weltfußballer musste gestern das Abschlusstraining nach zwanzig Minuten abbrechen.

Nicht ganz so schlecht ist die Ausgangsposition für das Heimteam im zweiten Viertelfinal-Rückspiel am Dienstag: Chelsea muss an der Stamford Bridge gegen Paris SG nur ein 1:3 aufholen. Bei den Franzosen fehlt der am Oberschenkel verletzte Star Zlatan Ibrahimovic.