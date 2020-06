Der heiße Tanz mit dem Weißen Ballett

Vom Finalisten zum "Aschenputtel" – vor der erhofften Champions-League-Sternstunde bei Real Madrid gab sich Jürgen Klopp als redegewandter Tiefstapler. Mit Verweis auf die großen Unterschiede beim Budget und auf die Personalnot seines Teams verglich er Borussia Dortmund kurzerhand mit der Märchenfigur. "Soll ich mich hier hinstellen und sagen, die hauen wir weg?", fragte Klopp vor dem Viertelfinalhinspiel in Madrid.

Die jüngere Statistik schiebt den Dortmundern sogar die Favoritenrolle in die Schuhe. Immerhin hatten die Deutschen in der Vorsaison sowohl in der Gruppenphase als auch später im Semifinale die Königlichen aus Madrid vom Thron gestoßen. Von der Startformation, die beim 4:1 über Real für Furore gesorgt hatte, sind am Mittwoch allerdings nur noch vier Profis dabei – und vor allem ein Ausfall schmerzt die Dortmunder: Goalgetter Robert Lewandowski, der Real-Schreck schlechthin, der in der Vorsaison beim 4:1 alle Tore erzielt hatte, ist im Hinspiel gesperrt. "Die Chancen stehen nicht übermäßig gut. Wir sind klarer Außenseiter", sagt Borussia-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.