Champions League: Bodö/Glimt bereit für die nächste Sensation
Wer ManCity und Atletico Madrid in der Ligaphase besiegt und Inter Mailand in der Zwischenrunde eliminiert hat, der muss sich vor Sporting Lissabon nicht fürchten – schon gar nicht nach einem 3:0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel. Der sensationelle CL-Debütant Bodö/Glimt holt am Dienstag (18.45 Uhr/live auf Sky) in Portugal zum nächsten Schlag aus. Vor dem Aufstieg stehen nach klaren Erfolgen auch Real Madrid und Paris Saint-Germain, Arsenal muss liefern.
Real Madrid verteidigt bei Manchester City (21.00) ein 3:0. Mit Kylian Mbappe und Jude Bellingham kehren zwei Schwergewichte nach überstandenen Blessuren in den Kader zurück, ein Startelfeinsatz scheint aber unwahrscheinlich. Auch ÖFB-Star David Alaba bestieg den Flieger nach Manchester, er hatte zuletzt mit Wadenproblemen gefehlt.
Ähnlich komfortabel ist nach einem 5:2 der Vorsprung des französischen Titelverteidigers PSG bei Chelsea (21.00). Die Blues brauchen eine Sternstunde, erst vier Mal ist es einem Team gelungen, in der CL-K.-o.-Phase nach einem Drei-Tore-Rückstand noch weiterzukommen.
Drei Treffer im Plus liegt auch Bodö/Glimt vor Anpfiff der Partie in Lissabon. Drei Gegentore kassierten die Norweger erst zweimal, gegen Juventus (2:3) und Galatasaray Istanbul (1:3) schrieb man in der Ligaphase aber auch selbst an. Zu verlieren hat der Underdog ohnehin nichts. 2.636 Fans begleiten ihr Team auf die Traumreise nach Portugal, von der man das erste CL-Viertelfinale mit norwegischer Beteiligung seit Rosenborg Trondheim 1997 mitbringen will.
Der Aufsteiger bekommt es entweder mit Arsenal oder Leverkusen zu tun. Das Duell in London (21.00) bietet nach einem 1:1 im Hinspiel die spannendste Ausgangslage am Dienstag.
Kommentare