Champions League: Paris entzauberte Milan, Siege für Leipzig und Dortmund

Geschenke gab es für die Italiener keine, PSG ging am Ende als verdienter Sieger vom Platz. Den Erfolg leitete Superstar Mbappe mit dem 1:0 ein, ein zweiter Paris-Treffer aus einem Konter wurde zu Recht wegen Foulspiels nicht gegeben. Dafür traf Muani zum 2:0. Paris wirkte frischer, schneller und besser, Milan konnte nur in Ansätzen Gefahr ausstrahlen, blieb aber vor dem Tor zu harmlos um zumindest einen Punkt mitzunehmen. In der 89. Minute erhöhte Kang-in sogar noch auf 3:0, absolut verdient.