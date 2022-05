Genoa schafft Sensation gegen Juventus und hofft auf Klassenerhalt

Nach einer verrückten Schlussphase hat der CFC Genoa in der italienischen Serie A einen Coup gegen Juventus Turin geschafft und darf wieder auf den Klassenerhalt hoffen. Das Team aus Ligurien rang den Rekordmeister am Freitagabend mit 2:1 nieder.

Der im Winter von Sturm Graz nach Genua gewechselte Kelvin Yeboah holte dabei tief in der Nachspielzeit den entscheidenden Elfmeter heraus. Domenico Criscito verwandelte nach einem Foulspiel am Angreifer in der 96. Minute vom Punkt.