Causa Zwayer: Ein Referee lässt den deutschen Fußball nicht ruhen

"Wenn du einem Schiedsrichter, der einmal Spiele verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland überträgst, was erwartest du dir dann?", hatte Jude Bellingham nach der 2:3-Niederlage seiner Dortmunder gegen die Bayern am Samstagabend in Richtung des Referees Felix Zwayer in ein norwegisches TV-Mikrofon gesagt.

Vorweg: Aus dem Stürmer sprach offenbar die Emotion, gepaart mit fehlender Fachkenntnis. Die beiden Entscheidungen, die den Klassiker mitentschieden hatten, waren zumindest laut vieler Experten durchaus korrekt. Ein Hand-Elfmeter für die Bayern, bei dem Mats Hummels seinen Arm 90 Grad vom Körper weggestreckt, diesen also klar verbreitert hatte. Sowie kein Elfmeter für Dortmund, den man hätte geben können, aber nicht müssen, nach einem Rempler von Bayerns Hernandez an Marco Reus.