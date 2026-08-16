Burgenlandliga sorgt wieder für Spannung

Von Fabio Tartarotti Die letzte Saison war nicht unbedingt von großer Spannung geprägt. Mattersburg fegte über die Konkurrenz hinweg, krönte sich Wochen vor Schluss zum Meister und verlor bis zu diesem Zeitpunkt nicht mal ein Spiel. Nach dem Aufstieg des MSV in die Ostliga sieht es nun anders aus in der Burgendlandliga.

Am Wochenende kam zu einem Gradmesser-Spiel zwischen Aufsteiger SC Pinkafeld und Absteiger SC Neusiedl am See. Pinkafeld dominierte in der letzten Spielzeit die 2. Liga Süd und kam mit Ambitionen in die Landesliga. Neusiedl will nach einer düsteren RLO-Saison wieder Fuß fassen um bald wieder drittklassig zu werden.