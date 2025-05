Eine Legende könnte im Burgenland Fußball-Präsident werden

Wer das verhindern will, ist auch bekannt: Georg Pangl sammelt unter den rund 150 Vereinen aktuell Unterstützungserklärungen und kann sich vorstellen, ins Amt zurückzukehren.

Beim BFV ebenso wie beim ÖFB, wo er am Sonntag zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt wurde.

Der über die Medien ausgetragene Disput missfällt einigen Herrschaften im Bundesland dermaßen, dass für 17. Juni nun sogar ein dritter Präsidentschaftskandidat forciert werden dürfte. Dieser ist KURIER-Informationen zufolge Bernd Dallos . Der 58-Jährige wurde in den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren als technisch beschlagener Spielmacher und präziser Freistoßschütze beim Wiener Sport-Club zum Liebling der Fans . Auch in seinem Heimatbundesland genießt er viele Sympathien.

Dallos steht seit 28 Jahren, zunächst als Geschäftsführer und nun als Prokurist, an der Spitze des Landessportzentrums VIVA in Steinbrunn. An der Unterstützung aus der Landespolitik dürfte es nicht scheitern. Ob er bereit ist, den BFV zu übernehmen? „Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt, weil mich noch kein Klub darauf angesprochen hat“, bleibt Dallos offiziell noch defensiv.