Buntes Treiben in Wiener Neustadt

Die Fußballer haben ihr Tagwerk getan, jetzt sind die Klub-Verantwortlichen an der Reihe. Jene von Wacker Innsbruck verlängerten gestern die Verträge von Sebastian Siller (bis 2015) und Thomas Löffler (bis 2014).

Spannender als die Fakten sind da schon die Gerüchte, die alle Halbjahre wieder in den Fußballkreisen kursieren. Wiener-Neustadt-Legionär Peter Hlinka soll in Verhandlungen mit Ried stehen. Sein Noch-Verein aus Niederösterreich hat bereits Sturm-Reservist Matthias Koch und Mattias Sereinig von Altach verpflichtet, an den Stürmern David Witteveen (zuletzt Grödig) und Thomas Pichlmann (Spezia Calcio/It) besteht Interesse.