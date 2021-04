Werner Grabherr wird ab Juni Sportlicher Leiter bei Altach

Werner Grabherr wird neuer Sportlicher Leiter von Bundesligist SCR Altach. Wie die Vorarlberger am Donnerstag bekanntgaben, tritt der 35-Jährige am 1. Juni die Nachfolge von Christian Möckel an. Ende März hatte der Klub erklärt, den Vertrag mit dem Deutschen nicht zu verlängern. Grabherr fungierte in Altach u.a. bereits als Marketingleiter (2012 bis 2018) und Cheftrainer (2018/19).