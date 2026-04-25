Bundesliga: Der WAC schafft den Pflichtsieg gegen den GAK

Der WAC feierte mit einem 1:0 den ersten Sieg unter Trainer Silberberger und darf weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Nachdem BW Linz am Freitag mit dem 3:0 gegen Altach vorgelegt hatte, standen die Kärntner am Samstag daheim gegen den GAK unter Zugzwang, ein Sieg war Pflicht. Und der sollte nach hartem Kampf auch gelingen. Nach dem 1:0-Erfolg liegen die Lavanttaler jetzt einen Punkt hinter dem GAK und BW Linz.

Der WAC zeigte sich ohne Zukic in der Startelf im Vergleich zu den letzten Wochen leicht verbessert, brachte den Ball zunächst aber wieder nicht über die Linie. In der 84. Minute war es dann aber so weit: Pink drückte den Ball über die Linie, sorgte mit dem ersten Treffer unter Silberberger für die Erlösung. Während der WAC jubelte, ist der GAK wieder mittendrin im Abstiegskampf.

WSG Tirol schlägt Ried 1:0

Einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt hat hingegen die WSG Tirol gemacht. Im Heimspiel gegen Ried klopfte Baden Frederiksen schon vor der Pause an, traf aber nur die Latte (40.). Direkt nach Seitenwechsel vergaben die Hausherren die Riesenchance auf die Führung, durften kurz später aber jubeln. Eine Flanke von Taferner lenkte Kiedl unglücklich ins eigene Tor ab (55.).

Die Rieder bleiben dennoch an der Spitze der Qualigruppe, liegen zwei Punkte voran.