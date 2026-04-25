Bayern-Wahnsinn in Mainz: Von 0:3 auf 4:3 innerhalb von 30 Minuten

Bayern-Coach Vincent Kompany schonte seine Stars für das Dienstag-Spiel im Halbfinale der Champions League bei Paris SG. Doch zur Pause in Mainz brachte er dann doch Goalgetter Harry Kane und Flügelflitzer Michael Olise .

Was passiert, wenn die Bayern in einem Spiel zur Pause 0:3 zurückliegen? Richtig: Sie drehen das Spiel. So geschehen am Samstag in Mainz , wo die Münchner mit einer halben B-Elf zur Pause ein 0:3 kassierten. Die Mainzer (mit Posch und Mwene ) spielten in der ersten Hälfte eiskalt und nutzten jeden Fehler der Münchner aus.

Nach dem 1:3 durch Jackson (53./Assist von Laimer) kamen auch noch Jamal Musiala und Josip Stanisic ins Spiel. Und Mainz kam immer stärker unter Druck. Olise drehte einen Schuss von der Strafraumgrenze zum 2:3 ins Mainzer Tor (73.). Jetzt war das Spiel wieder komplett offen.

Es folgte der Doppelschlag zum Sieg: Musiala vollendete eine Kombination mit Olise zum 3:3 (80.) und Kane staubte nach einem Patzer von Mainz-Goalie Batz zum 4:3 für die Bayern ab (83.). Es war bereits das 33. Saisontor des Engländers.

Das 1:2 gegen Augsburg am 24. Jänner bleibt also die einzige Niederlage der Bayern in dieser Saison.

Trauer um Manninger in Augsburg

In Augsburg nahmen Mannschaft und Fans mit einer Schweigeminute von Alexander Manninger Abschied. Der Tormann, von 2012 bis 2016 in Augsburg aktiv, war neun Tage zuvor im Alter von 47 Jahren bei einem Verkehrsunfall in seiner Heimat Salzburg ums Leben gekommen. Die Mannschaft bestritt die Begegnung mit Trauerflor. Die Führung der Hausherren fiel kurz vor dem Halbzeitpfiff. Nach einem Konter prallte der Abschluss von Gregoritsch an die Stange - und von dort vor die Füße von Anton Kade. Der 22-Jährige ließ sich die Chance nicht nehmen (44.). Der zur Halbzeit eingewechselte Ritsu Doan (66.) rettete den Frankfurtern immerhin noch ein Remis.