Bundesliga: Wird jetzt auch noch der VAR abgeschafft?

2026 wird ein Jahr der Veränderung für Österreichs Klubfußball. Ab der neuen Saison gibt es durch den neuen TV-Vertrag weniger Geld für die Vereine. Nun wurde bekannt, dass die Bundesliga die Punkteteilung abschafft. Als einschneidende Neuerung könnte jetzt auch noch der VAR abgeschafft werden.

Sparzwänge aufgrund des TV-Vertrags sind es, die bis Jahresende über das Aus des Video-Assistent-Referees entscheiden könnten. „Ob und in welcher Form der VAR künftig stattfindet, ist noch völlig offen“, sagte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer, für den der inhaltliche Nutzen des VAR außer Frage steht.