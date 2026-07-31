Wo die Bundesliga-Spiele im TV zu sehen sind

Mit der neuen Bundesligasaison startet auch die neue TV-Rechte-Periode. Der Pay-TV-Sender Sky wird bis 2030 alle Spiele der Bundesliga live übertragen, im ORF wird es pro Saison vier Live-Partien zu sehen geben. Was neu ist und was Sie sonst noch alles wissen müssen:

Neu ist das Freitagsspiel um 19.30 Uhr. Sky beginnt um 19 Uhr mit den Vorberichten, durchs Programm führt Kimberly Budinsky gemeinsam mit dem Experten Marko Stankovic, der auch Co-Kommentator sein wird.

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Der Samstag wird gesplittet: Eine Partie startet um 17 Uhr, die zweite um 19.30 (ab September um 19 Uhr).

Am Sonntag zeigt Sky die beiden 17-Uhr-Spiele einzeln und in der Konferenz. Es folgt das Hauptspiel um 19 Uhr, bei dem Constanze Weiss moderiert und Andreas Herzog als Experte und Co-Kommentator im Einsatz sein wird. Als weitere Experten sind für den Bezahlsender Hans Krankl und Jan Age Fjörtoft zu sehen. Sky liefert jedes Wochenende 19 Stunden Berichterstattung live aus den Stadien, dazu Vor- und Nachberichte.

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Im ORF wurde die Samstag-Sendung eingespart, dafür gibt es mit „Fußball am Sonntag“ jeden Sonntag von 18.15 bis 19.20 Uhr ein neues Format. Im Fokus stehen Bundesliga, 2. Liga, Frauen-Bundesliga und die österreichischen Legionäre. Durchs Programm führen abwechselnd Kristina Inhof, Thomas Seidl, Christian Diendorfer und Rainer Pariasek. Die Experten sind wahlweise Peter Stöger, der fix zum ORF gewechselt ist, Roman Mählich, Michael Liendl oder Helge Payer. Geplant sind auch Gäste. Zum Auftakt am Sonntag begrüßt das Duo Seidl/Stöger Carina Wenninger im Studio, Salzburg-Trainer Danny Röhl wird zugeschaltet.