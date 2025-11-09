Schon die Ausgangslage für den Schlager Sturm gegen Salzburg (17 Uhr, Sky) verspricht enorme Spannung. Die Salzburger sind in der Liga vor dem Duell Meister gegen Vizemeister fünf Spiele unbesiegt. Dafür gewann Sturm in der Bundesliga zuletzt drei Duelle in Folge gegen die Salzburger, die zuletzt gegen Go Ahead mit dem 2:0 den ersten Sieg ind er Europa League einfuhren, während tapfere Grazer 0:0 gegen Nottingham spielten.

„Es ist mal wieder an der Zeit, dass wir sie schlagen“, sagte Salzburg-Verteidiger Jannik Schuster. „Wir denken alle in die gleiche Richtung, das tut gut“, betonte sein Trainer Thomas Letsch, der die Ausgangslage als Motivation nimmt. „Es wird ein intensives Spiel, in dem es sehr viel um die Energie, die Duellführung, zweite Bälle und Lösungen in engen Räumen gehen wird“, glaubt Sturm-Trainer Jürgen Säumel, der in engen Phasen auf die Unterstützung des Publikums zählt.