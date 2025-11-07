Nach Sturms 0:0: Zwei heiße Teenager-Aktien und eine emotionale Brandrede

Obwohl Nottingham nicht die beste Startelf aufs Liebenauer Feld schickte, war Sturms 0:0 gegen den Premier-League-Klub beachtlich - immerhin standen gewissermaßen mehr als 200 Länderspiele zu Beginn auf dem Platz. Sehr viel war beim vierten Punkt in der laufenden Liga-Phase der Europa League positiv, der Mut bei der Aufstellung von Trainer Jürgen Säumel wurde belohnt.

Säumel gab nicht nur dem Steirer Niklas Geyrhofer im Abwehrzentrum eine Chance, die dieser auch nützte, sondern setzte im Mittelfeld auf zwei Teenager, die sich bewährten. Der technisch extrem versierte 19-jährige Pole Filip Rozga und der 18-jährige Jacob Hödl setzten auch Ausrufezeichen für die Zukunft. Die beiden Rohdiamanten zeigten mit einem unerschrockenen Auftritt auf, vor allem U21-Teamspieler Hödl lieferte ein großes Spiel. Beeindruckt, aber nicht überrascht war Säumel. "Er hat bei der Niederlage gegen den WAC einen Rückschritt, hat sich nun im Training aber wieder aufgedrängt", sagt Säumel, der trotzdem noch viel Potenzial nach oben sieht. "Ich weiß, was er kann, deswegen überrascht mich die Leistung nicht. Aber auch er muss mit dem Ball im letzten Drittel noch genauer werden.“

Die vorzeitige Auswechslung von Spielmacher Otar Kiteishvili, der sehr verärgert darüber war, erfolgte aus Belastungsgründen vor dem Liga-Hit gegen Salzburg am Sonntag in Graz (17 Uhr, Sky). „Ich muss das große Ganze im Blick haben. Das Wichtigste ist die Gesundheit der Spieler“, sagte Säumel. Sturm bot gegen den Premier-League-Klub für Säumel "vor allem, gegen den Ball eine starke Leistung." Freilich mit dem Ball gibt es noch Luft nach oben. Zumindest hatte man auch ein bisschen Glück, ein Held des Spiels war auch Oliver Christensen.