Bundesliga live: Findet Sturm im 203. Grazer Derby aus der Krise?

Meister Sturm Graz geht angeschlagen in das 203. Grazer Derby. Nach schwachen Leistungen und enttäuschenden Ergebnissen in den vergangenen sechs Wochen stehen Sturm Graz und Trainer Jürgen Säumel Bundesliga gegen den GAK unter Druck.

Während die Schwarz-Weißen in einer sportlichen Krise stecken, befinden sich die Rotjacken im Aufschwung. Mit drei Siegen in den vier November-Spielen haben die Rotjacken die Rote Laterne abgegeben.