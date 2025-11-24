Elfer für GAK gegen Rapid: Was der VAR am Tag danach sagt

Am Sonntag hat Schlusslicht GAK in der Bundesliga die Krise von Rapid durch einen 2:1-Sieg in Hütteldorf verlängert. Auf die Siegerstraße gekommen waren die Grazer dabei allerdings durch einen umstrittenen Pfiff.

Harakate hatte in der 64. Minute beim Stand von 0:0 bei einem Schuss aufs Tor Rapid-Abwehrchef Cvetkovic am Arm getroffen. Der Serbe hatte seinen Arm dabei allerdings am Körper anliegen und sogar noch versucht, den Arm wegzuziehen.