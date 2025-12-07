Bundesliga live: Hält die Miniserie der Wiener Austria auch beim WAC?

Drei Spiele in Folge hat die Wiener Austria zuletzt nicht verloren, dennoch ließ das jüngste Heim-0:0 gegen eine zuletzt aber starke WSG zumindest spielerisch zu wünschen übrig.

Nicht beunruhigen hingegen muss Violett der Blick auf die so ausgeglichene Tabelle. Der Abstand zur Spitze beträgt für den Fünften nur drei Punkte, die sollen nun beim WAC eingefahren werden.

Allerdings liegt die Mannschaft von Trainer Stephan Helm auch lediglich zwei Zähler vor den siebentplatzierten Kärntnern, die nach zwei Niederlagen en suite Neo-Coach Ismail Atalan die ersten Punkte bescheren wollen.