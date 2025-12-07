Fußball

Bundesliga live: Hält die Miniserie der Wiener Austria auch beim WAC?

Punktezuwachs erhofft: Austria-Trainer Stephan Helm
Die Austria hat vor dem Duell beim WAC dreimal nicht verloren - aber auch nicht brilliert.
Von Harald Ottawa
07.12.25, 13:18
Drei Spiele in Folge hat die Wiener Austria zuletzt nicht verloren, dennoch ließ das jüngste Heim-0:0 gegen eine zuletzt aber starke  WSG zumindest spielerisch zu wünschen übrig. 

Austria zu Gast beim WAC: Umbau in der Offensive

Nicht beunruhigen hingegen muss Violett der Blick auf die so ausgeglichene Tabelle. Der Abstand zur Spitze beträgt für den Fünften nur drei Punkte, die sollen nun beim WAC eingefahren werden. 

Allerdings liegt die Mannschaft von Trainer Stephan Helm auch lediglich zwei Zähler vor den siebentplatzierten Kärntnern, die nach zwei Niederlagen en suite Neo-Coach Ismail Atalan die ersten Punkte bescheren wollen. 

Der neue Sportvorstand der Austria ist im Anflug

