Sturm bleibt in der Erfolgsspur

Dietmar Kühbauer (WAC-Trainer): " Sturm war heute auch schlecht, aber wir waren noch schlechter. Wir haben keine Leidenschaft an den Tag gelegt, sind nicht galoppiert. Das ist keine Einstellung, so kann man nicht Fußball spielen. Natürlich fehlt uns Liendl (Abgang zu Düsseldorf, Anm.) als Ballverteiler, aber das heißt nicht, dass man keine Einstellung an den Tag legen muss."

Darko Milanic (Sturm-Trainer): "Spielerisch waren wir sehr gut, speziell vor der Pause. Leider haben wir nicht das 2:0 und 3:0 gemacht, dadurch wurde es in den Schlussminuten noch einmal spannend. Das ist gut fürs Publikum, aber schlecht für uns. Normal müssen wir den Sieg ruhig nach Hause bringen. Ich sehr klare Fortschritte in der Mannschaft: die Jungs glauben an den Sieg und wissen was zu tun ist. Fußball ist nicht nur ein bisschen nach vorne spielen, Fußball ist auch kämpfen und schwierige Situationen überstehen. Wichtig ist, dass wir bis zum Cup-Halbfinale weiter Form und Konzentration behalten."