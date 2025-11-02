Bundesliga-Schlager live: So spielt Rapid gegen den Meister

Mit zuletzt zwei Siegen am Stück befindet sich Rapid nach davor fünf Niederlagen in Folge wieder im Aufwind, nun kommt Meister Sturm Graz nach Hütteldorf. Sein Team bekomme es mit der „besten Mannschaft Österreichs“ zu tun, erklärte Rapid-Trainer Peter Stöger . Sturm verfüge „über den einen oder anderen speziellen Spieler, der aus nichts sehr viel machen kann“, betonte Stöger.

Sturm hat seine Tabellenführung einer bisher perfekten Auswärts-Ausbeute (sechs Siege) zu verdanken. Die Bilanz gegen Wiener Mannschaften ist unter Jürgen Säumel aber ausbaufähig: In acht Duellen mit Rapid und der Austria setzte es sechs Niederlagen bei nur einem Sieg und einem Remis. Von den jüngsten fünf Partien gegen Rapid konnte nur eine gewonnen werden. Im Cup hatten beide Teams mit nö-Zweitligisten Probleme. Rapid siegte 1:0 in St. Pölten, Sturm stieg bei der Admira erst im Elferschießen auf.