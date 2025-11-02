Heimsieg: Salzburg gegen zehn Rieder souverän
Jubelstimmung in Salzburg. Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch feierte gegen die SV Ried einen deutlichen 4:1-Heimsieg. Die Oberösterreicher mussten beinahe die gesamte zweite Hälfte mit einem Mann weniger auskommen, da Havenaar mit Rot vom Platz geflogen war. Für Salzburg war es der dritte Sieg in Folge.
Trainer Letsch rotierte, der Deutsche änderte die Startelf im Vergleich zum Cup-Erfolg gegen die WSG gleich an acht Positionen. Unter anderem musste Keeper Alexander Schlager angeschlagen passen, statt ihm stand Christian Zawieschitzky erstmals in der Bundesliga im Tor. Die Gäste aus Ried mussten auf Cheftrainer Maximilian Senft verzichten, er fehlte aus familiären Gründen und wurde von Eduard Buxmann vertreten.
Salzburg legte einen wahren Blitzstart hin. Es dauerte gerade einmal 29 Sekunden, bis Bischoff via Innenstange zum 1:0 traf (1.). Es dauerte eine Weile, bis sich die Gäste von diesem Schock erholt hatten. Doch nach gut einer halben Stunde gelang Mutandwa der Ausgleich (34.). Trotzdem sollten die Hausherren mit einer knappen Führung in die Kabine gehen. Kitano traf nach einer schönen Aktion und Vorarbeit von Bischoff zum 2:! ins lange Eck (45.).
Als dann Rieds Havenaar nach einer Notbremse an der Mittellinie Rot sah (49.), wurde es ganz schwer für die Oberösterreicher. Sie kämpften tapfer, waren aber chancenlos. Baidoo (72.) und Ratkov (81.) sorgten für klare Verhältnisse.
