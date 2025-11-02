Heimsieg: Salzburg gegen zehn Rieder souverän

Jubelstimmung in Salzburg. Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch feierte gegen die SV Ried einen deutlichen 4:1-Heimsieg. Die Oberösterreicher mussten beinahe die gesamte zweite Hälfte mit einem Mann weniger auskommen, da Havenaar mit Rot vom Platz geflogen war. Für Salzburg war es der dritte Sieg in Folge.

Trainer Letsch rotierte, der Deutsche änderte die Startelf im Vergleich zum Cup-Erfolg gegen die WSG gleich an acht Positionen. Unter anderem musste Keeper Alexander Schlager angeschlagen passen, statt ihm stand Christian Zawieschitzky erstmals in der Bundesliga im Tor. Die Gäste aus Ried mussten auf Cheftrainer Maximilian Senft verzichten, er fehlte aus familiären Gründen und wurde von Eduard Buxmann vertreten.