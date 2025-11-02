Auch wenn deutsche Experten dem FC Heidenheim schon zu Allerheiligen, und somit noch vor dem ersten Meisterschaftsviertel, sarkastisch ihr Beileid wegen des drohenden Verlustes der Bundesliga-Zugehörigkeit aussprechen: Den Nachzügler aus Baden-Württemberg können sich österreichische Vereine zum Vorbild nehmen. Und das nicht nur, weil über 12.000 der 50.000 Einwohner der Stadt Mitglieder des kleinen FC Heidenheim sind. Sondern auch wegen der einzigartigen Betriebstreue des Trainers: Frank Schmidt wurde 2024 in Deutschland zur Fußballpersönlichkeit des Jahres gewählt.

Derselbe Schmidt, der vor 31 Jahren als Spieler des Amateurklubs Vestenbergsgreuth zum 1:0-Cupsieg über den FC Bayern beigetragen und sich danach beim Wiener Sport-Club (in der Regionalliga) und bei der Vienna (in der zweiten Bundesliga) als Abwehrchef unter jungen Mitspielern (darunter der spätere Teamtormann Jürgen Macho) beliebt gemacht hatte. Vom Fünftligisten zum Bundesliga-Rekordmann Die haben ihn ob seiner ruhigen Art, seines (wegen einer Halswirbelverknöcherung) stets leicht nach rechts gedrehten Kopfes und wegen seiner 50-er Schuhe in Erinnerung. Als keine Nummer zu groß erwies sich der Trainerjob für den bescheidenen Hünen.

Schmidt brachte die Heidenheimer von der fünften deutschen Liga bis in die oberste. In der der 51-Jährige inzwischen zum Rekordmann wurde. 18 Jahre ohne Unterlass hat außer ihm noch kein Trainer im deutschen Profibereich bei ein und demselben Klub gedient.

Trainerverschleiß in der österreichischen Bundesliga Zum Vergleich der – rekordverdächtige – Trainerverschleiß der österreichischen Bundesligaklubs seit 2020: LASK 11,

Altach und Rapid je 8,

Salzburg 7,

Austria, Hartberg, Wolfsberg je 6,

Sturm Graz, WSG Tirol je 2.