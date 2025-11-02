ÖFB-Cup: Auswärtsspiel für Rapid im Viertelfinale

Mit dem Viertelfinale des ÖFB-Cup beginnt in Österreich das Fußball-Kalenderjahr 2026. Acht von zwölf Bundesligaklubs sind noch im Bewerb. Zweitligist ist keiner mehr dabei.

Für Rapid geht es im Februar zu Bundesliga-Aufsteiger Ried. Bei den Innviertlern hatte man vor einer Woche einen 2:0-Sieg in der Bundesliga gefeiert.