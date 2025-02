Bundesliga: Salzburg unter Letsch weiter sieglos

Salzburg kommt auch in der Bundesliga nicht auf Touren. Nach Abfuhren in der Champions League und dem Out im Cup erreichten die Bullen am Sonntag zum Jahresstart in der Meisterschaft bei Austria Klagenfurt nur ein 0:0 und liegen damit als Tabellenfünfter zehn Punkte hinter Spitzenreiter Sturm Graz. Die Kärntner bauten beim Debüt von Martin Hinteregger als Zehnter ihren Vorsprung auf Schlusslicht Altach auf sechs Zähler aus. Hinteregger absolvierte bei seinem Profi-Comeback vor knapp 5.000 Zuschauern seine erste Partie im österreichischen Oberhaus nach 3.087 Tagen, und das ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub. Dabei legte der frühere ÖFB-Internationale einen weitgehend souveränen Auftritt hin, was aber auch daran lag, dass er und seine Abwehrkollegen von den Salzburgern vorerst nicht gefordert wurden. Zudem überzeugte Hinteregger mit einigen gelungenen Spieleröffnungen.