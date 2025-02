Nach 3.087 Tagen: Martin Hinteregger ist zurück in der Bundesliga

Nach 3.087 Tagen ist er bereit für das Comeback in Österreichs Bundesliga. In Klagenfurt sind alle Augen auf einen Innenverteidiger gerichtet: Martin Hinteregger kehrt ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Salzburg als Fußballprofi zurück.

Die Klagenfurter Austria hatte das Jahr 2024 mit vier Pleiten und zuletzt einer 0:3-Niederlage bei den Salzburgern beschlossen – nun soll gegen den gleichen, kriselnden Gegner 2025 erfreulicher begonnen werden. Ein wichtiges Puzzleteil für Trainer Peter Pacult ist eben Hinteregger, der die Lücken in der Verteidigung schließen soll. Mit 35 Gegentreffern in 16 Spielen waren die Kärntner die Schießbude der Liga.

„Natürlich fehlt mir die Matchpraxis, der Wettkampf, aber im Training und in Testspielen hat es sich sehr gut angefühlt. Salzburg ist ein anderer Gradmesser und ich bin selbst gespannt, wie weit ich schon bin. Mir ist klar, dass viel von mir erwartet wird“, sagt Hinteregger, der 143 Liga-Spiele für Salzburg bestritten hat. Geschäftsführer Gorenzel meint, Hinteregger sei „schon beinahe so fit wie in Frankfurt“, wo Hinteregger 2022 seinen Profi-Rücktritt erklärt hatte.