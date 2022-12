Bundesliga-Rückkehr: Labbadia soll Stuttgart vor Abstieg bewahren

Bruno Labbadia wird wieder Trainer des deutschen Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Am Montag verkündete der VfB die Rückkehr des 56-Jährigen zu den Schwaben. Labbadia, der einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieb, war bereits von 2010 bis 2013 Trainer des abstiegsbedrohten Klubs. Zuletzt war der frühere deutsche Teamspieler bis Ende Jänner 2021 neun Monate lang Coach von Hertha BSC.

"Der VfB ist bekanntermaßen nicht irgendein Kub für mich. In Stuttgart habe ich über fast drei Jahre eine sehr wichtige Phase meiner Trainerkarriere verbracht und möchte nun dazu beitragen, dass der VfB in der Bundesliga bleibt", wurde Labbadia in einer Aussendung zitiert.