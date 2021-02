Bundesliga-Rückkehr: Stürmer Djuricin verstärkt die Austria

"Nach den Abgängen von Alon Turgeman und Bright Edomwonyi wollten wir reagieren, jetzt haben alle Rahmenbedingungen gepasst. Mit Marco haben wir eine sehr gute Lösung gefunden, um die Mannschaft qualitativ auf der Angreiferposition zu verstärken", heißt es von Trainer Peter Stöger, "Wir bekommen einen erfahrenen Spieler, der die Liga kennt und von da her auch nur wenig Anlaufzeit benötigen wird."

Für Djuricin ist es auch eine kleine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Zwar ist es als Profi seine erste Station in Wien, in der U14 spielte er aber bereits bei der Austria. Damals unter anderem mit Bayern-Star David Alaba. "Ich freue mich sehr auf die Herausforderung bei der Austria", so Djuricin. Am Dienstag ist der Angreifer bereits ins Training der Mannschaft eingestiegen.