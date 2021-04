Bundesliga live: So steht es bei Austria, St. Pölten und Ried

Mit unklarem Ausblick biegt die Austria nach zweiwöchiger Bundesliga-Pause in die finale Meisterschaftsphase ein. Verhandlungstage in der Länderspielpause brachten wenig Konkretes, sportlich versuchen sich die Wiener ab Samstag-Nachmittag (17.00 Uhr) gegen Altach am Kaschieren der Saison.