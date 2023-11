Neuer Job für Glasner? Deutscher Bundesligist zeigt Interesse

Union ist in der Liga Letzter, in der Champions League will man sich noch auf Platz drei und somit in die Europa League retten. Es ist also Erfahrung gefragt. Die kann Glasner, Europa-League-Sieger 2022, bieten. Die Berliner mit Kapitän Christopher Trimmel haben für die Königsklasse extra aufgestockt, Glasner müsste einen namhaften Kader durch den Abstiegskampf führen. Andererseits soll der neue Trainer im Winter einen personellen Umbruch einleiten.