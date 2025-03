Liga-Duell um Platz 6: Rapid verspielte den größten aller Vorsprünge

Wie immer seit der Ligareform 2018 gibt es ein enges Rennen um die sechs Tickets für die Meistergruppe . Das Leid der Trainer mit dem Cut nach 22 Runden ist die Freude der interessierten Beobachter: Spannung ist garantiert. Im Vorjahr gab es ein dramatisches Fotofinish mit Rapid und der Austria . Für die Violetten waren am Ende sogar 33 Punkte zu wenig – aufgrund der direkten Duelle.

Auch am Sonntag könnte es eine Premiere geben: Noch nie hat ein Team auch nur ansatzweise einen so großen Vorsprung verspielt wie Rapid. Nie in dieser Saison waren die Hütteldorfer außerhalb der Top-6 platziert.

Ist es knapp vor 19 Uhr so weit?