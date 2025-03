Rapid-Sportchef Katzer: "Für uns Verantwortliche war es ein Wahnsinn"

Trotz der immensen Emotionen rund um das 2:1 nach Verlängerung im Achtelfinale der Conference League ist in Hütteldorf der Liga-Alltag rasch in die Köpfe zurückgekehrt. „Wir haben erst eine Hälfte geschafft. Dass beide Spiele – Borac und der GAK – essenziell sind für den Klub, wurde in allen Gesprächen betont.“