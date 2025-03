Rapid nach dem 2:1 gegen Banja Luka: "Ich will niemanden feiern sehen"

Klauß zählte die Fakten auf: „Über 30 Schüsse, 20 Eckbälle, ein Torschuss des Gegners, wir mit einem xG-Wert für erwartbare Tore über 4.“ Und dennoch war der Deutsche vom Treffer zum 0:1 „gar nicht so überrascht. Das ist eben die ganz große Stärke von Banja Luka: Sie haben immer aus ganz wenig so viel gemacht. So sind sie auch verdient soweit gekommen.“

Mit dem Auftritt seines Teams war Klauß sehr zufrieden: „Ich hatte schon in der Früh ein gutes Gefühl. Super, dass wir soviel Energie hatten. Ganz wichtig war dann der schnelle Ausgleich von Beljo.“