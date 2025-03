Entscheidende Tage für Rapid: Emotionen, Millionen und Drohungen

„Das viel wichtigere Spiel wartet am Sonntag“. Rapid hat Donnerstagnacht mit dem Aufstieg nach Verlängerung gegen Banja Luka in das Viertelfinale der Conference League Historisches geschafft. Aber Trainer Robert Klauß will und muss den Fokus der Rapidler im Eiltempo auf das Entscheidungsspiel gegen den GAK legen.

Was hat sich in der angekündigt „stressigen Woche“ bislang schon getan? Ein KURIER-Überblick:

Rapid hat mit dem Kraftakt und den vielen vergebenen Chancen gleich mehrere Höchstmarken von österreichischen Klubs in der Conference League aufgestellt. Besonders auffällig ist, wie schwer sich der Favorit den Aufstieg selbst gemacht hat: Laut Statistikanbieter wyscout wurde mit den 32 Schüssen ein xG-Wert (also erwartbare Tore) von 5,3 Treffern herausgespielt . Ein Höchstwert unter Klauß.

Djurgarden lädt am 10. April in seine moderne Stockholmer Arena mit einem neuartigen Kunstrasen. Die Heimsektorsperre der UEFA wurde von Djurgarden beim 3:0 gegen Pafos verbüßt. Die schwedische Aussprache lautet „Jürgorden“, wie Isak Jansson erklärt : „Ich bin mir sicher, dass wir sie raushauen.“ Auch für die Buchmacher ist Rapid leichter Favorit.

Die Grünen haben noch nie so viele UEFA-Punkte in einer Saison erspielt. Fix ist durch den Aufstieg ebenso, dass Österreich weiterhin mit fünf Europacup-Startern aus der Bundesliga planen darf.

Die Liga-Entscheidung

Gegen den GAK ist ein Heimsieg Pflicht, wenn Blau-Weiß zu Hause gegen Hartberg gewinnt und der LASK bei Sturm punktet. „Wir sind mit den Belastungen nach Highlight-Spielen nicht immer gut umgegangen“, weiß Klauß, der auf die Hilfe der Fans hofft: „Wir brauchen wieder die Energie von den Rängen.“

Bolla ist gesperrt, Grgic ist angeschlagen, ein Dutzend Rapidler war am Freitag noch – verständlicherweise – müde. „Wir werden am Samstag kurzfristig entscheiden, wer in die Startelf kommt“, kündigt Klauß eine noch nicht absehbare Rotation an.