Brisantes Trainer-Duell: Sturm-Coach Säumel trifft auf seinen Lehrmeister

103 Spiele absolvierte Jürgen Säumel als Co-Trainer von Markus Schopp bei Hartberg. Am Sonntag (17 Uhr, Sky) kommt es zum Wiedersehen, wenn Markus Schopp als LASK-Trainer das Stadion Liebenau beehrt. „Es war eine tolle Zeit, in der ich viel von ihm gelernt habe“, erinnert sich der heutige Sturm-Trainer Säumel. „Auch wenn wir eine andere Spielidee haben.“

Vor Schopps Linzer Mannschaft hat Säumel generell Respekt. „Sie sind das beste Frühjahrsteam, spielen enorm guten Ballbesitz-Fußball und verfügen über starke Einzelspieler“, sagt Säumel, der aber freilich in erster Linie an seine Mannschaft denkt. „Wir wollen vor der Meistergruppe noch einmal voll punkten. Wir kennen unsere Stärken, der Sieg gegen den GAK brachte noch einmal Motivation. Ich habe immer gesagt, dass es das bis jetzt wichtigste Spiel für mich als Sturm-Trainer ist.“ Zur Verfügung sollten ihm am Sonntag alle Spieler stehen, auch der zuletzt gesperrte Dimitri Lavalee ist wieder dabei.