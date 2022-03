Bundesliga live: So steht es im Wiener Derby Rapid gegen Austria

FĂŒr Rapid lĂ€uft es in Heimspielen gegen die Austria seit der Eröffnung des Allianz Stadions im Jahr 2016 alles andere als wunschgemĂ€ĂŸ. In den bisherigen acht Wiener Derbys in der neuen Arena steht die Bilanz aus HĂŒtteldorfer Sicht bei drei Niederlagen und fĂŒnf Unentschieden, die jĂŒngsten drei Duelle mit dem Erzrivalen brachten ein Remis. Gegen 14 Klubs trat Rapid bisher in der Bundesliga im neuen Stadion an, nur gegen die Austria konnte noch nicht gewonnen werden.