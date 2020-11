Bundesliga live: So steht es bei Salzburg, Sturm und Hartberg

Die Grazer haben hingegen den dritten Sieg in einer Woche im Visier. Nach einem glanzlosen 1:0 im Cup am Dienstag gegen Wacker Innsbruck wartet mit der WSG Tirol ein Gegner, der sich selbst im Hoch befindet. Erstmals seit dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga vor eineinhalb Jahren haben die Wattener zwei Spiele in Serie gewonnen - noch dazu beide zu Null.

Zu guter Letzt gastiert Hartberg bei Schlusslicht Admira, das aktuell angeschlagen durch die Meisterschaft taumelt. Doch auch der TSV ist noch nicht völlig in der Liga angekommen, sucht nach dem zweiten Saisonsieg und muss das Cup-Aus gegen die Wiener Austria verdauen.