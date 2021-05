Bundesliga live: So steht es bei der Austria, Hartberg und Admira

Für die Wiener Austria geht es im letzten Spiel der regulären Saison in Ried noch um das Heimrecht für das nahende Play-off um das letzte Europacup-Ticket in der Bundesliga. Es ist ein Fernduell mit dem punktegleichen TSV Hartberg um den Bonus eines Heimspiels vor bis zu 3.000 Zuschauern am 24. Mai. Zunächst feiern am Freitag (19.00 Uhr) die Rieder ihren Klassenerhalt vor 2.640 Zuschauern, die nach siebenmonatiger Totalsperre wieder zugelassen sind.