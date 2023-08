Bundesliga live: Salzburg gegen Austria und Rapid gegen Hartberg

Der Wiener Stadtrivale Rapid will indes nach der ernüchternden Nullnummer im Europacup in der Bundesliga wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Gegen den TSV Hartberg peilen die Hütteldorfer den zweiten Sieg im dritten Ligaspiel an, um nach dem 0:0 gegen Debrecen am Donnerstag in der Conference-League-Quali wieder Selbstvertrauen zu tanken. Die Mannschaft von Zoran Barisic will an die starken Leistungen beim LASK (1:1) sowie gegen Altach (4:0) anschließen.