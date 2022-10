Live: So steht es bei WSG Tirol gegen Rapid und Salzburg gegen LASK

Dieser hatte mit dem überraschenden Punktgewinn in Wals-Siezenheim noch einmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Weitere Ergebnisse werden nun aber gefordert, wie auch der 42-Jährige weiß. "Gefühlt war jedes Spiel für mich ein Endspiel, jetzt wollen wir dranbleiben und den nächsten positiven Schritt setzen."

Für Tabellenführer Salzburg wird es indes doppelt ernst: Am Samstag steht das Spitzenspiel gegen den ersten Verfolger LASK auf dem Programm, am Mittwoch geht es zum Abschluss des Heimspiel-Doppels in der Champions League gegen den kroatischen Spitzenreiter Dinamo Zagreb um wichtige Punkte in der Gruppe E. Zu guter Letzt will der WAC bei Austria Lustenau den schwachen Saisonstart endgültig vergessen machen und den Aufsteiger in der Tabelle überholen.