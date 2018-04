Bundesliga live: Spielstand bei Mattersburg - Rapid Wien

Mattersburg empfängt am Sonntag (16.30 Uhr) zum Abschluss der 28. Fußball-Bundesliga-Runde Rapid und will dabei eine Negativserie beenden: Seit dem 4:2 am 29. August 2015 in Wien sind die Burgenländer gegen die Hütteldorfer zehn Spiele sieglos, haben aber in den jüngsten sechs Duellen mit dem Rekordmeister immerhin vier Remis erreicht. Die beiden bisher letzten Heimpartien gingen jedoch verloren.

"Wenn wir sehr aggressiv spielen, können wir sie schlagen", ist Mattersburg-Coach Gerald Baumgartner überzeugt. Für den 53-jährigen Salzburger ist das Match eine "große Sache, denn Rapid ist nicht irgendein Gegner, sondern ein Topverein. Wir spielen zu Hause, sind daheim seit acht Spielen ungeschlagen, haben auch im Cup gewonnen und wollen unsere Heimstärke ausspielen." Die bisher letzte Niederlage im Pappelstadion setzte es am 30. September des Vorjahres mit dem 0:1 ausgerechnet gegen Rapid.