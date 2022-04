Bundesliga-Live: So steht es in Altach, Ried und Hartberg

Der TSV Hartberg hofft gegen die Admira auf das Ende einer rekordverdĂ€chtigen Torflaute. Seit bereits 657 Meisterschafts-Minuten warten die Steirer auf einen Treffer, durch die Ladehemmung erfolgte zuletzt der RĂŒckfall auf den sechsten und letzten Rang der Qualifikationsgruppe. Trainer Klaus Schmidt gelobte Besserung: „Wir haben in dieser Trainingswoche sehr viel dazu getan, um diese Torsperre zu brechen“, sagte der 54-JĂ€hrige.

Seit vier Matches ist die Truppe von Andreas Herzog bereits ungeschlagen, zuletzt gab es drei Remis in Folge. „Meine Mannschaft hat in den letzten Spielen gut funktioniert, und das erwarte ich mir auch in Hartberg. Es sind nur mehr sechs Runden, jedes Match ist richtungsweisend“, sagte der ÖFB-Rekordinternationale.