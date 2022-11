Bundesliga live: So steht es bei Rapid und dem Derby in Lustenau

In der 16. und letzten Runde der Fußball-Bundesliga vor der Winterpause herrscht in Vorarlberg noch einmal Ausnahmezustand: Aufsteiger Austria Lustenau empfängt am Samstag (17.00 Uhr) im Ländle-Derby den SCR Altach, die Partie im Reichshofstadion ist seit Wochen ausverkauft.

In erster Linie geht es zwar für beide Mannschaften um drei Zähler im Abstiegskampf. Geklärt wird aber auch die prestigeträchtige Frage, wer als Vorarlberger Nummer eins überwintert.